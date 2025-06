FirenzeViola La girandola delle panchine e il ruolo della Fiorentina: l'obiettivo è annunciare il tecnico entro il weekend

La Serie A è in subbuglio per la girandola di panchine che sta animando questi primi giorni post campionato. Sono molte le squadre, soprattutto al vertice, che cambieranno guida tecnica. Una girandola che, ovviamente, dopo le dimissioni e la conseguente rescissione contrattuale di Raffaele Palladino, coinvolge direttamente anche la Fiorentina.

Avanza la candidatura di Gilardino

Il club viola, dopo l'iniziale sorpresa per l'addio del tecnico che ha portato i viola al miglior posizionamento delle ultime stagioni, ha iniziato il casting per la panchina, senza però stringere ancora il cerchio intorno ad un sol nome. Nelle ultime ore ha preso piede la candidatura di Alberto Gilardino, che però, se da una parte è seguito da tante squadre, dall'altra non incontra il favore della piazza fiorentina, rimasta scottata anche dal ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

Cosa piace del tecnico ex Genoa

Il nome di Gilardino rimbalza dopo i primi contatti col suo entourage. Contatti iniziali che però potrebbero non essere soltanto esplorativi. L'ex bomber piace per la sua cultura del lavoro e anche perché, nella sua esperienza genoana, ha saputo lanciare nel calcio italiano un potenziale patrimonio viola come Albert Gudmundsson, ancora in ballo tra il riscatto e l'addio dopo una sola stagione di prestito.

L'alternativa è Baroni

Oltre al nome di Gilardino però, la lista di potenziali candidati alla panchina della Fiorentina resta lunga. Uno degli allenatori più "caldi" in questo senso è Marco Baroni, fresco di risoluzione consensuale con la Lazio e cercato con forza dal Torino pronto a garantirgli un biennale dopo l'eventuale addio di Vanoli. Rimbalza spesso anche il nome di Francesco Farioli, da molti però considerato troppo acerbo per sedere una panchina che scotta come quella viola. Infine Pioli, che tornerebbe da vincente ma che aspetta di capire quali panchine possano restare libere. Per lui ci sarebbe anche un problema economico visto che le pretese sono più alte rispetto ai nomi sopracitati.

La girandola può coinvolgere anche Palladino

Nel mentre, la Roma si prepara a presentare Gasperini, mentre la Juventus potrebbe garantire la conferma a Igor Tudor che sicuramente guiderà i bianconeri nell'avventura del Mondiale per Club. Momenti di riflessione anche in casa Inter, con Simone Inzaghi allettato dalla milionaria proposta dell'Al Hilal e contestualmente scottato dalle critiche dopo il pesante ko subito dal PSG nella finale di Champions. L'Atalanta, dopo l'addio del Gasp invece, potrebbe pensare a Raffaele Palladino, al momento in lizza per la panchina orobica insieme a Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juve. Insomma ore caldissime per tanti club, mentre Bologna e Napoli si godono le certezze Italiano e Conte e il Milan si gode il ritorno di Massimiliano Allegri.

Accelerata in vista?

Da radiomercato si apprende che la Fiorentina, per la scelta della nuova guida tecnica non vorrebbe andare oltre a questa settimana, anzi vorrebbe provare ad accelerare per avere il nome da annunciare entro giovedì. Molto però dipenderà dal puzzle delle panchine e dall'ultima parola di Commisso, che verrà interpellato direttamente da Ferrari, Pradè e Goretti, prima di prendere l'ultima decisione e stringere finalmente il cerchio intorno al nome definitivo che dovrà prendere il posto di Palladino in vista della prossima stagione.