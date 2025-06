FirenzeViola Gilardino nome caldo per la panchina: intensificati i contatti, si parla di cifre

Prosegue il casting per la panchina dopo le dimissioni rassegnate da Raffaele Palladino, con la conseguente risoluzione consensuale del contratto. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it adesso il nome caldo è quello di Alberto Gilardino: l’ex attaccante è finito in cima alla lista dei desideri della Fiorentina, tanto che da ieri pomeriggio si sono intensificati i contatti col suo entourage. Si starebbe già parlando di cifre, nell’ottica di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.

I motivi del gradimento.

Di Gilardino piacciono il modo di lavorare e la praticità, oltre alla continuità tattica che potrebbe garantire insistendo sul suo 3-5-2. Appena quarantatré anni a giugno e un bagaglio d’esperienza già interessante. Non solo il passato da calciatore ad altissimi livelli, come ricorderanno proprio i tifosi viola, ma pure il percorso da tecnico iniziato in Lombardia nel 2018. Dopo qualche anno di gavetta, l’esperienza nella Primavera del Genoa per poi meritarsi la promozione in prima squadra dal 2022 fino al 2024.

La spinta di Gudmundsson.

Proprio in Liguria ha avuto modo di allenare Albert Gudundsson, di cui ha esaltato le qualità facendolo diventare uno dei giocatori più ambiti del nostro campionato. Anche per questo la Fiorentina avrebbe messo Gilardino nelle sue priorità. C’è la volontà di costruire intorno all’attaccante islandese un progetto pluriennale, ridiscutendo col Genoa le cifre dell’acquisto o rinnovandone il prestito. Sta di fatto che 'Gila' sarebbe l’allenatore perfetto per valorizzare le sue caratteristiche: lo dicono i fatti.

Gli altri tecnici in lista.

Se nelle ultime ore Gilardino ha scalato le gerarchie, rimane molto caldo il nome del fiorentino Marco Baroni (lui gradirebbe più che volentieri il trasferimento a Firenze). La società viola sta lavorando attentamente per trovare l'allenatore più giusto da cui ripartire. Stefano Pioli piace, anche se per il adesso è un po' più defilato per via dei costi. Francesco Farioli intriga ma non ci sono ancora stati contatti. Vedremo come si svilupperà la vicenda, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una svolta.