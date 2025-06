L'Atalanta contatta Pioli, Gazzetta: "Ma occhio a Thiago Motta e Palladino"

La Gazzetta dello Sport scrive che l’Atalanta avrebbe contattato Stefano Pioli per convincerlo ad allenare a Bergamo. L’ex Milan rappresenterebbe quell’occasione d’esperienza in grado di raccogliere l’eredità di Gasperini. Perdipiù sapendo che potrebbe giocare subito la Champions inserendosi in un tessuto ben organizzato come quello atalantino.

Pioli porterebbe la sua esperienza in un ambiente che arriva da nove stagioni con Gasperini: lo scudetto vinto nel 2021-2022 con il Milan è sicuramente il bollo di garanzia su un allenatore che è a un passo dalle 500 panchine in Serie A. In seconda battuta nella lista dei nerazzurri ci sono Motta e Palladino: meno esperienza ma più continuità coi principi di gioco, visto. Che sono entrambi “figli” di Gasp.