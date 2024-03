L'OPINIONE, Stessa formazione ma non stessa Fiorentina

FirenzeViola.it

Sul pareggio tra Torino e Fiorentina ha così commentato Alberto Polversi sul Corriere dello Sport-Stadio: "Stessa formazione ma non la stessa Fiorentina, che prosegue con la sua ricerca di continuità. Cè voluta l'espulsione di Ricci per togliere pressione ai viola, fino a quel momento a ritmo basso, intensità ridotta, nessuno che saltasse l'uomo, poco palleggio e nessun tiro in porta. Italiano ha capito come si stava mettendo la partita o meglio, ha capito la serataccia dell'arbitro, e per evitare equivoci ha fatto i cambi opportuni all'intervallo: fuori subito due ammoniti su tre (Beltran e Arthur) e poco dopo anche il terzo (Ranieri). Ma nemmeno nel secondo tempo la Fiorentina ha ricordato la sua più recente e brillante versione. Sugli esterni zero assoluto da parte di Sottil, poco da Gonzalez e Ikoné.

Belotti dominato da Buongiorno. [...] La vittoria della Roma aveva allontanato l'Europa League e la Fiorentina poteva rispondere soltanto con i tre punti prima dello scontro diretto. Oggi il Napoli ha la possibilità di superare la viola, ma il problema più che la posizione continua ad essere il rendimento altalenante. Quando si ha l'impressione che la squadra possa diventare bella e forte, una partita dopo si viene smentiti".