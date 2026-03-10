Ferrari al Viareggio: “Premio a Commisso omaggio meritato, credeva molto nei giovani”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ieri a Viareggio in occasione del premio ricevuto in onore di Rocco Commisso, presidente viola scomparso lo scorso 16 gennaio. Queste le sue parole riportate in un video Instagram pubblicato sul profilo viareggiocupofficial: "C'è tantissima emozione nel ricevere questo premio, Rocco è stata una figura importantissima per me nella mia vita professionale ma anche nella vita umana. Ci siamo conosciuti molto bene. Sono contento che anche la famiglia Commisso, Joseph e Catherine, siano particolarmente felici di questo riconoscimenti. Creedo sia un giusto omaggio a una persona che ha provato a dare tutto per il calcio e la Fiorentina.

Sull'importanza che dava Rocco Commisso ai giovani e al settore giovanile viola, e sulla sua presenza alla finale del torneo di Viareggio del 2025: "Me lo chiese lui e siamo venuti insieme a vedere la finale. Passava molto tempo al Viola Park per stare non solo con la prima squadra ma per stare con i ragazzini e le ragazzine, a chi passava chiedeva come si chiamava. La costruzione del centro sportivo è stata fatta per dare delle chance in più per realizzare il sogno dei giovani di diventare calciatori o calciatrici".

Sul legame tra Fiorentina e il torneo di Viareggio: "Per i settori giovanili è sempre stata una vetrina importante e internazionale. Le squadre ci tengono ad arrivare il più avanti possibile. Noi siamo di casa perché siamo vicini e arrivare a fare una finale qui è un'emozione per tutti".

Questo il post Instagram con le parole di Ferrari: