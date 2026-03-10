Calendari a confronto per la salvezza. La tabella del Corriere Fiorentino
Quanto sarà dura la strada per la salvezza per la Fiorentina? Il Corriere Fiorentino prova a dare una risposta mettendo a confronto i calendari dei viola con quelli di Lecce e Cremonese, le altre due squadre in lizza per non andare in Serie B. Si decide tutto in 10 partite, sottolinea il quotidiano, con il Rakow e in generale la Conference League che ad oggi sono solo un ostacolo per i viola.
Si parte già lunedì prossimo con il primo dei due scontri diretti in programma tra Fiorentina, Lecce e Cremonese, mentre il turno successivo i viola ospiteranno in casa l'Inter mentre per le altre due ci saranno trasferte contro Parma e Roma. Si chiude poi con un ultimo turno tutto da vivere: la Fiorentina affronterà l'Atalanta in casa, il Lecce è atteso dal Genoa mentre la Cremonese se la giocherà contro il Como. Questi i calendari a confronto:
