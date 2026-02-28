Primavera, Cesena-Fiorentina: la formazione ufficiale scelta da Galloppa
La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa è pronta a scnedere in campo per il 27° turno di campionato. I viola, attualmente primi in classifica, giocheranno in casa del Cesena che si trova in quarta posizione, a -4 dal club gigliato. Trapani e compagni oggi dovranno dare un segnale importante per rispondere anche alla vittoria del Parma che ha agganciato a quota 46 punti in classifica in vetta proprio la Fiorentina. Questo l'unidici titolare scelto da Galloppa per il match:
Cesena: Fontena, Domeniconi, Carbone, Galvagno, Tosku, Rossetti, Ridolfi, Poletti, Casadei, Ribello, Abbondanza. A disp. Gianfanti, Baletta, Casadei M., Marini, Mattioli, Kebbeh, Berti, Lantignotti, Biguzzi, Amadori, Ricci. All. Campedelli.
Fiorentina: Fei , Sturli, Turnone, Montenegro, Trapani; Atzeni, Deli, Conti; Puzzoli, Jallow, Mazzeo. A disposizione: Dolfi, Bonanno, Bertolini, Braschi, Kone, Perrotti, Keita, Angiolini, Melani, Evangelista. All. Galloppa
