L'attacco viola è in crisi: e col Rakow si prepara la staffetta Piccoli-Braschi

vedi letture

Poche certezze davanti per la Fiorentina. Il Corriere Fiorentino scrive: con Moise Kean ancora alle prese con il problema alla tibia e con l’obiettivo di recuperare per Cremona, la Viola dovrà cercare una nuova quadra. La squadra di Paolo Vanoli — che nelle ultime 4 giocate ha siglato solo tre reti, di cui due nei supplementari con lo Jagiellonia — in Europa è sesta per tiri totali (114) e quinta per tiri nello specchio (41) ma solo 6 dei 13 gol totali sono arrivati dagli attaccanti, con 2 reti per Piccoli e Gudmundsson e 1 a testa per Kean e Dzeko. L’ex Cagliari — che dovrebbe essere oggetto di una staffetta con il 2006 Braschi, anche per cautelarsi in caso di problematiche sul recupero di Kean — è chiamato a una reazione all’interno di una stagione da soli 5 gol (1 ogni 341 minuti) in 31 presenze complessive.

Una terza via porta a Gudmundsson falso nove («Non voglio fare il Guardiola, ma è un’esigenza», ha detto Vanoli), ma l’islandese non segna da Lazio-Fiorentina del 7 gennaio e su azione addirittura da Fiorentina-Udinese di fine 2025. «Dopo l’infortunio deve ancora trovare la migliore condizione ma in campo fa cose importanti, gli manca solo di essere determinante nell’ultimo terzo di campo». Un reparto offensivo, quello della Fiorentina, dalle polveri decisamente bagnate.