Da Balbo a Puzzoli: tutti i Primavera che sperano in una notte da sogno

I ragazzi si faranno, anche se hanno le spalle strette. In casa viola c’è sì l’obiettivo di provare a mettere già al sicuro la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Ma il match col Rakow di questa sera potrebbe rappresentare anche una grande occasione per tanti giovani ragazzi delle giovanili, aggregati ieri durante la rifinitura, che avranno la chance di assaggiare il profumo della competizione europea. Lo scrive Repubblica (edizione Firenze), che poi riprende un passaggio della conferenza stampa di ieri di Paolo Vanoli: «A me i ragazzi giovani piacciono molto — ha detto il tecnico viola — quando ho avuto la possibilità di farlo li ho sempre schierati in campo. Certo, devono essere anche tutelati, ma chi viene in panchina deve avere in testa di poter giocare».

Uno dei protagonisti dovrebbe essere Luis Balbo, schierato titolare nella gara di Coppa Italia contro il Como: il venezuelano sa già cosa significhi giocare con la prima squadra. Terzino moderno, classe 2006 e cresciuto col mito di Marcelo, Balbo è un mancino naturale, ama spingere sulla fascia e cercare il cross, ma non disdegna l’uno contro uno. Qualità che gli hanno già fatto trovare l’esordio con la maglia del suo Venezuela. Di qualità ne ha da vendere anche Giorgio Puzzoli, 20 anni e ultimo ad essere stato inserito nella lista Uefa B della Fiorentina. Fantasista, in questa stagione è diventato uno degli elementi di primissimo piano della Primavera viola. Le sue doti balistiche, grazie a un sinistro educatissimo, restano tra le più interessanti della rosa. Il mestiere di Riccardo Braschi, invece, è quello di far gol, centravanti cresciuto nel vivaio viola e da tempo protagonista con la Primavera. Attaccante fisico ma tecnico, ama attaccare la profondità e farsi trovare pronto in area. Tra i ragazzi sotto la lente d’ingrandimento di Vanoli c’è anche Edoardo Sadotti, difensore centrale del 2006 cresciuto interamente nel settore giovanile viola. Sono loro i possibili portagonisti di stasera.