L. ALBERTO, Sarri conferma: "Vuole andare al Siviglia"

In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha affrontato anche il tema legato al futuro di Luis Alberto. Il tecnico della Lazio ha risposto così alla domanda sul futuro del centrocampista spagnolo, sogno di mercato tra le altre anche della Fiorentina: "Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirvi se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se volete, particolare".