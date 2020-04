KUMBULLA, Può essere la chiave per Nainggolan

Nel pezzo de La Nazione in merito ai movimenti di mercato della Fiorentina, il quotidiano parla delle dinamiche in atto tra Fiorentina e Inter. Se i nerazzurri hanno proposto ai viola l'affare Nainggolan in vista della prossima stagione (leggi qui), ce n'è un altro che è collegato e che mette in campo le due società. Si parla di Marash Kumbulla, difensore centrale dell'Hellas Verona. La Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra, ma in cambio di uno sconto su Nainggolan o Dalbert, potrebbe essere disposta a favorire i nerazzurri nella trattativa e lasciare il centrale albanese classe 2000.