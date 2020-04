NAZIONE, Inter chiama Firenze: Nainggolan si può

L'edizione odierna de La Nazione titola: "Mossa dell'Inter: c'è Nainggolan per Firenze". Con la scusa del discorso aperto per Dalbert, l'Inter ha deciso di mettere sul piatto l'operazione Radja Nainggolan. Il prestito al Cagliari dovrà essere rivisto e corretto e la squadra nerazzurra vuole fare cassa: i sardi non vogliono spendere i 20 milioni chiesti per il belga ed ecco che allora si è aperta l'opportunità di intavolare un affare con la Fiorentina. La formula potrebbe essere quella del prestito per un anno oneroso e riscatto obbligatorio che porti la cifra totale vicina ai 20 milioni. E i discorsi per Chiesa, almeno per il momento, non c'entrano.