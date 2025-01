KOUAME, Toro e Venezia lo vogliono in prestito ma la Viola...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tra i vari giocatori sulla lista delle cessioni c’è senza dubbio Kouamé. L’ivoriano, come sottolinea La Nazione, è una delle pedine che la dirigenza viola sta cercando di piazzare per ricavare il massimo possibile, anche per poter reinvestire i soldi in un grande colpo come Luiz Henrique. Sull’ex Genoa e Anderlecht, per il momento si sono fatte avanti solamente Venezia e Torino, ma offrendo soltanto un prestito, mentre il club gigliato preferirebbe l'opzione a titolo definitivo.