KOKORIN, Tra i flop della Serie A per la Gazzetta

"Zero gol, come quelli dell’eterna promessa russa Kokorin, “assunto” dalla Fiorentina a gennaio per segnare. Ma il russo ha giocato tre spezzoni. Tormentato come Mandzukic da problemi fisici. Il problema è che a Firenze è sotto contratto fino al 2024…". Così La Gazzetta dello Sport parla di Aleksandr Kokorin, considerato uno dei flop di questa Serie A. Tra gli altri anche l'ex viola Kalinic.