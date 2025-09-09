Kean trascina l'Italia: premiato dai quotidiani, fioccano 8 in pagella dopo la doppietta a Israele

Dopo la doppietta di ieri sera nella rocambolesca vittoria per 5-4 contro Israele, Moise Kean è stato premiato questa mattina da tutti i quotidiani tra i migliori in campo della campo, se non il migliore. Per Tuttosport la sua gara è da 7,5: ha tenuto a galla l'Italia con una scintillante doppietta (arrivando a dieci gol in azzurro). Per il Corriere dello Sport è da 8 in pagella: continua a segnare, il bis dopo Bergamo ed è un doppio sospiro di sollievo. Ci trascina in attacco.

8 anche su La Gazzetta dello Sport che lo nomina Mvp: due gol straordinari e di importanza capitale. Il primo è fantastico per il movimento e la finta con cui si spalanca la porta. Il secondo per la tracotanza con cui lo cerca. Un centravanti che dà coraggio. E infine 8 anche su La Nazione che commenta così la sua prestazione: ha l'argento vivo addosso, una doppietta di prepotenza fisica e tecnica.