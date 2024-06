KEAN, L'azzurro è un profilo gradito alla Saudi League

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sugli incroci di mercato tra la Juventus e l'Arabia Saudita. Se il primo approccio, un anno fa, riguardò Massimiliano Allegri, oggi si parla di Szczesny, che ha accettato la proposta dell'Al-Nassr di 20 milioni a stagione per due anni, e di Moise Kean. L'attaccante azzurro, seguito in Italia da Bologna e Fiorentina, è un profilo gradito alla Saudi League. Se non si concretizzasse nessuna trattativa in Europa l'ex Verona non avrebbe remore a trasferirsi in medio oriente per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita.