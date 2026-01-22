Kean in fase di recupero, CorSport: "Nel mirino c'è il Cagliari"

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sul percorso di recupero di Moise Kean. È - si legge - vero che di lavoro insieme ai compagni ne svolge poco e non quello in cui esiste la componente rischio dovuta al contatto fisico, però la condizione atletica del centravanti è più che buona come dimostrano i novanta e passa minuti con il Milan nell’ultima gara disputata. E intanto ha piazzato il Cagliari fisso nell’obiettivo da domenica pomeriggio al Dall’Ara, mentre soffriva e gioiva in tribuna per la vittoria della Fiorentina: che poi il tentativo di esserci vada a buon fine si saprà soltanto sabato.