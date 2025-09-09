Kean è il volto dell'Italia di ora: Gattuso ha il suo centravanti, al momento intoccabile
FirenzeViola.it
La Gazzetta dello Sport analizza il momento di Moise Kean in azzurro. Tre gare, le ultime giocate, cinque gol da aggiungere al bottino di altri cinque centri raccolto in passato. Tradotto: forse l'Italia ha trovato un centravanti capace di reggere il passo e il confronto con i migliori interpreti del ruolo in giro per il mondo. Ieri è stato un vero e proprio trascinatore, con la sua doppietta a Israele.
Moise è il volto dell'Italia di questi mesi, si legge su la rosea. Lo è per il modo di in cui vive ogni duello: sempre al centro, mai banale. Al momento è intoccabile, è la provvidenza di una nazionale azzurra in cerca di una identità ben precisa.
Pubblicità
Rassegna stampa
Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Adrenalina azzurra: l'Italia fa l'ennesimo assist alla Fiorentina, che può sfruttare un Kean formato Mondiale
2 Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
Copertina
CalciomercatoAccordo vicino tra la Fiorentina e Mandragora per il rinnovo: summit finale prossima settimana
Mario TeneraniFiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamola
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com