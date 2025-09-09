Kean è il volto dell'Italia di ora: Gattuso ha il suo centravanti, al momento intoccabile

La Gazzetta dello Sport analizza il momento di Moise Kean in azzurro. Tre gare, le ultime giocate, cinque gol da aggiungere al bottino di altri cinque centri raccolto in passato. Tradotto: forse l'Italia ha trovato un centravanti capace di reggere il passo e il confronto con i migliori interpreti del ruolo in giro per il mondo. Ieri è stato un vero e proprio trascinatore, con la sua doppietta a Israele.

Moise è il volto dell'Italia di questi mesi, si legge su la rosea. Lo è per il modo di in cui vive ogni duello: sempre al centro, mai banale. Al momento è intoccabile, è la provvidenza di una nazionale azzurra in cerca di una identità ben precisa.