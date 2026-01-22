Kean ancora out. CorFio: "Verso il forfait contro il Cagliari"

Come scrive il Corriere Fiorentino è inutile far finta che sia tutto ok su Moise Kean, nonostante dal Viola Park tutti si affrettino a ribadire che il giocatore sta seguendo un programma personalizzato per recuperare al meglio dal problema alla caviglia. Ora come ora è più facile immaginare un suo nuovo forfait che non il contrario - si legge - Certo non si possono escludere improvvisi miglioramenti, ma la sensazione è che l’obiettivo massimo per la gara col Cagliari sia portarlo in panchina. Difficile, invece, che possa ritrovare una maglia da titolare.