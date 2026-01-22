Kean ancora out. CorFio: "Verso il forfait contro il Cagliari"
Come scrive il Corriere Fiorentino è inutile far finta che sia tutto ok su Moise Kean, nonostante dal Viola Park tutti si affrettino a ribadire che il giocatore sta seguendo un programma personalizzato per recuperare al meglio dal problema alla caviglia. Ora come ora è più facile immaginare un suo nuovo forfait che non il contrario - si legge - Certo non si possono escludere improvvisi miglioramenti, ma la sensazione è che l’obiettivo massimo per la gara col Cagliari sia portarlo in panchina. Difficile, invece, che possa ritrovare una maglia da titolare.
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
