KAYODE, L'Inter ci pensa ma sonda anche Wan-Bissaka

La Gazzetta dello Sport torna sull’interesse dell’Inter per Michael Kayode. Il terzino potrebbe sostituire Dumfries in caso di partenza, ma comporterebbe un investimento oneroso. Le contropartite potrebbero essere d’aiuto ma i nerazzurri sondano anche altre piste. Come Aaron Wan-Bissaka, ex Crystal Palace e allo United. Pagato 50 milioni nel 2019 ad Old Trafford non ha mai convinto, e il suo contratto scade nel 2026.