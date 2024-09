KAYODE, 2° per valore di mercato, ultimo per minutaggio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un giocatore che sta trovando poco spazio nella Fiorentina di Palladino è Michael Kayode. Secondo Transfermarkt.it, l'esterno classe 2004 è il secondo per valore di mercato nella rosa dei viola, ma è anche l'ultimo per minutaggio tra i giocatori presenti in rosa fin dall'esordio contro il Parma e poi rimasti in viola dopo la fine del calciomercato.

Questo è quanto riporta il Corriere Fiorentino, il classe 2004 ha vissuto fin qui alti e bassi nella sua esperienza con la Fiorentina. Lo scorso anno, complice l'infortunio di Dodo, Kayode è partito 22 volte dal primo minuto in campionato, collezionando a fine stagione ben 2902 minuti, risultando l'ottavo giocatore più impiegato lo scorso anno da Vincenzo Italiano.

La Fiorentina ha anche ricevuto delle offerte, anche da squadre inglesi, per il suo gioiello ma alla fine è stato trattenuto. Kayode è ancora alla ricerca di un collocamento tattico con Palladino visto che è stato impiegato sia come esterno nei 4 di centrocampo, sia come centrale di destra nella difesa a tre.