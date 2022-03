JUVENTUS, Difesa decimata: si aggrappa a De Ligt

Come scrive La Stampa, la Juve si aggrappa a De Ligt. A Firenze sarà una partita difficile e complessa per i bianconeri: non c’è solo il ritorno di Vlahovic a tenere banco, ma la necessità di conquistare un buon risultato nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Per questo tocca a De Ligt guidare un reparto dove non ci saranno Bonucci, Chiellini e Rugani per reparto - come già accaduto nel primo tempo della sfida di Champions contro il Villarreal, dove l’assetto potrà modificarsi costantemente con la presenza di Danilo e De Sciglio più Aké e Pellegrini sulle fasce. Che sia 3-5-2 o 4-4-2, però, cambia poco per una Juventus che dovrà essere tanto camaleontica quanto inviolabile in difesa. Le grandi partite hanno sempre esaltato lo spirito e le qualità di De Ligt, diventato ormai insostituibile in una Juve dove non a caso è diventato il giocatore con più minuti in stagione e il punto di riferimento per l’intera squadra.