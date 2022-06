ITALIANO, Tutte le sue tappe tra ieri, oggi e domani

La Nazione di oggi ripercorre le tappe di ieri, l’Italiano Day. Arrivato dalla Sicilia all’aeroporto di Pisa attorno alle 9.30, l’allenatore della Fiorentina si è subito messo in viaggio verso il capoluogo toscano e il Centro Sportivo, dove lo attendeva la dirigenza al completo. Si è arrivati molto rapidamente alle firme, con l’annuncio dato intorno alle 13:30. Quindi via in direzione centro città, per il pranzo nell’hotel ormai diventato una sorta di secondo quartier generale gigliato. Rimasto fino alle 16 per concordare le strategie del mercato, venerdì dovrebbe essere a Tolentino per seguire l’Under-15 del figlio. Quindi ultimo periodo di vacanze prima del raduno.