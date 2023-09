ITALIANO, Cambi ok ma Nzola e Milenkovic sprecano

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport-Stadio commenta il secondo tempo della Fiorentina, che aveva chiuso la prima metà di gioco in vantaggio per 2-1. Nella ripresa la squadra di Italiano ha controllato la partita per oltre venti minuti nei quali il Genk non è riuscito a trovare gli spazi per aggredire gli avversari come invece avrebbe dovuto. Il mister, come domenica scorsa contro l’Atalanta, ha azzeccato i cambi: ha dovuto sostituire Nico Gonzalez, dolorante alla fine del primo tempo, e Kouame (schierato a destra) ha dato il suo contributo, Maxime Lopez è entrato in campo e si è affiancato ad Arthur (la loro coesistenza, dunque, è un concetto ben chiaro nella testa dell’allenatore) dando sostanza al centrocampo e una certa dose di garra, Parisi ha fornito energia. A quel punto, la Fiorentina ha provato a chiudere la partita. Al 26' Milenkovic ha sparato fuori.

Al 33' Nzola ha lanciato Parisi in profondità, l’ex Empoli ha scaraventato il pallone in area dove l’angolano ha sbagliato l’impatto con il pallone, che avrebbe raggiunto Kouame, meglio posizionato. Lì, il Genk ci ha creduto e ha ritrovato la forza, mentre la Fiorentina ha perso lucidità. Al 40', McKenzie, su angolo di El Khannous ha sovrastato Duncan e ha pareggiato. Poi il palo in pieno recupero di Arokodare.