Qui Fiorentina, le ultime di formazione: Richardson spera, Pablo Marì torna

Ultime di formazione per quanto riguarda la Fiorentina alla vigilia della partita contro il Venezia. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, Palladino è intenzionato a riproporre lo schema consolidato: il 3-5-2. In difesa potrà contare sul rientro di Pablo Marí, che tre giorni fa non poteva essere a disposizione in quanto escluso dalla lista Uefa. Lo spagnolo tornerà al centro della retroguardia dando quella solidità al reparto che ha spinto l'allenatore a puntare continuativamente su di lui negli ultimi mesi.

L'ex Monza dovrebbe affiancare i soliti Pongracic e Ranieri, a protezione di un De Gea comprensibilmente inamovibile. Sulla fascia destra riecco Dodo, pronto a sfrecciare come sa fare lui. Si prospetta una nuova occasione per Richardson in un centrocampo con Mandragora e Fagioli. A sinistra Gosens, davanti in caso di assenza di Kean toccherà a Gudmundsson e Beltran.