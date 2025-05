Venezia-Fiorentina, occhio al giallo per quattro viola diffidati in vista del Bologna

La Fiorentina è partita alla volta di Venezia senza lo squalificato Nicolò Zaniolo che, espulso a gara scaduta a Roma per epiteti all'arbitro, ha rimediato ben due giornate di stop e dunque dovrà saltare anche la gara al Franchi con il Bologna. Ma ci sono altri quattro viola a rischio per la gara con i felsinei, così importante per la zona Europa.

La Fiorentina a Venezia avrà infatti ben 4 diffidati di cui almeno un paio se non tutti presumibilmente saranno in campo. Si tratta di Lucas Beltran, Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho e Pablo Marì. Dovranno stare dunque molto attenti a non prendere cartellini, almeno non con superficialità o per proteste per non aggravare la situazione visto che Palladino dovrà fare già a meno appunto di Zaniolo, nella speranza che possa recuperare poi tutti gli infortunati.

La situazione disciplinare

Diffidati Venezia (prossima partita Cagliari in trasferta): Fali Candé, Jay Idzes, Kike Pérez.

Squalificati Venezia: nessuno.

Diffidati Fiorentina (prossima partita Bologna in casa): Lucas Beltran, Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho, Pablo Marì.

Squalificati Fiorentina: Nicolò Zaniolo (due giornate).