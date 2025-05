"Giustizia per Bruno Beatrice": lo striscione domani sarà esposto davanti alla Corte di Cassazione a Roma

La famiglia di Bruno Beatrice aspetta ancora giustizia per l'ex calciatore della Fiorentina, morto nel 1987 a 39 anni per una leucemia linfoblastica acuta, lasciando nella disperazione e alla ricerca della verità sulla causa della malattia e della morte riconducibile a loro dire alle terapie fatte, la moglie Gabriella, venuta a mancare il 12 marzo scorso, e i figli Claudia e Alessandro.

Il 12 marzo è stata anche la giornata in cui la Regione Toscana, che già nel maggio 2023 aveva approvato una mozione per chiedere la costituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare per la ricerca della verità, ha ribadito la vicinanza alla famiglia e esposto lo striscione "Giustizia per Bruno Beatrice", che ogni 16 dicembre i tifosi della curva Fiesole espongono al Franchi in occasione dell'anniversario della morte. Quello stesso striscione domani alle 12 sarà esposto davanti al palazzo della Corte di Cassazione, in piazza Cavour a Roma, con l'autorizzazione ovviamente della questura capitolina.