ITALIA VIVA, Anche senza 55 mln si può rifare il Franchi

La delibera con variazione di Bilancio, che domani arriverà all’attenzione della Commissione Uno, è quella tanto cara al sindaco di Firenze Dario Nardella sullo stadio Padovani. Parliamo dell’atto che, in due anni, dirotterebbe verso il restyling dell’impianto di rugby la somma di 10 milioni di euro. Un impianto che potrebbe sì ospitare le gare della Fiorentina durante i lavori al Franchi, ma anche concerti piccoli, con pubblico di 7-10 mila spettatori.

Come spiega La Nazione però, Italia Viva di Matteo Renzi è pronta alla battaglia contro questa decisione, e proprio per questo si terrà un altro vertice di maggioranza in cui l’unico argomento all’ordine del giorno sarà proprio il Padovani: soldi e impiego. Barbara Felleca, consigliera di Italia Viva, ha parlato così in merito - come si legge sul giornale -: “Vogliamo capire innanzitutto da dove provengono questi 10 milioni di euro perché parliamo di un vero e proprio spostamento di bilancio. Questo è per noi un vulnus da chiarire, altrimenti faremo come per la delibera su Airbnb, non la voteremo. Non capiamo come mai, in un momento del genere, quei soldi non siano stati dirottati sugli alloggi Erp e sull’emergenza abitativa. Dalla giunta si fanno tanti bei discorsi sulle case popolari da ristrutturare, sui fondi che mancano, e poi si ’gettano’ 10 milioni su un altro impianto sportivo sul quale ci sono ancora troppe ombre, soprattutto sul suo utilizzo”.

Felleca, poi, conclude: “Noi crediamo che facendo qualche aggiustamento sul Franchi si possa andare avanti anche senza i 55 milioni di euro. Come? rinunciando ad esempio alla parte commerciale e ad altre cose inutili e dispendiose”.