Italia, l'esordio di Gattuso nel segno di Kean: da quei tempi in bianco e nero è maturato

Nel segno di Moise Kean nel giorno dell’esordio di Rino Gattuso sulla panchina azzurra. Ci è voluta quasi un’ora all’Italia per domare l'Estonia, a cui poi sono stati rifilati 5 gol, si legge sul Corriere dello Sport che analizza la prestazione dell'attaccante della Fiorentina. Moise è un ragazzo che sorride poco, si legge, ma che sotto porta incide. Ieri sera ha sfiorato anche il raddoppio, con un’altra azione da grande centravanti, ma il palo gli ha negato la gioia del bis. Con il suo gol ha aperto una partita complicata, finita poi in goleada.

Da quei tempi in bianco e nero è maturato. Non è più il ragazzino capriccioso che è stato anche allontanato dal ritiro in Nazionale. A Firenze lo hanno fatto sentire importante. Oggi Kean è uno dei migliori attaccanti italiani.