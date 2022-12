INFORTUNI, Da Nico a Kouame: il punto sui rientri

In vista del prossimo 4 gennaio, data nella quale ripartirà in modo ufficiale la stagione della Fiorentina, sono molti i giocatori che Vincenzo Italiano spera di riavere a disposizione. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la lista degli infortunati in casa gigliata comprende al momento sette giocatori. Partendo dai noti Nico Gonzalez, Sottil e Castrovilli le notizie sono positive per l'argentino e il numero dieci. L'ex Cagliari invece non ci sarà ancora per un po’. Mentre gli ultimi che hanno accusato problemi sono Kouame (lombalgia) e Ikoné (contusione rimediata a Bastia), entrambi verso la via del recupero ma che mettono come punto d'arrivo il Monza. Infine Venuti è fuori dalla prima amichevole contro l'Arezzo per problemi muscolari, Maleh è influenzato da prima della trasferta di Bastia. Insomma, il Monza non è vicinissimo, ma nemmeno troppo lontano, ed è quindi necessario recuperare qualche elemento alla causa.