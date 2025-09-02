Il voto al mercato della difesa: per La Nazione è sufficiente, niente stravolgimenti

La Nazione ha diviso il mercato della Fiorentina per reparto, assegnando a esso un voto. Alla difesa il giudizio è 6. Sono arrivati Viti, Kospo e Lamptey, poi il reparto funziona, non è stato stravolto, si legge.

Pioli però, sulla linea arretrata, ha ancora appeso (e ben visibile) il cartello "lavori in corso", come dire che l’apporto di Ranieri e di Comuzzo è da registrare. Bene la conferma di Fortini ma bisogna capire se alla fine, davvero, la società e l’allenatore considerano la scelta migliore aver confermato Comuzzo, non aver fatto cassa e di conseguenza non aver inserito una nuova pedina. In ogni caso c'è la sufficienza.