Il voto al mercato a centrocampo: La Nazione dà 7, ma per Sohm valutazione alta

La Nazione ha diviso il mercato della Fiorentina per reparto, assegnando a esso un voto. Il giudizio al mercato del centrocampo è 7 dato che racconta degli acquisti di due potenziali titolari. Sohm e Nicolussi Caviglia sono rinforzi che l’allenatore voleva e questo, di fatto, riduce i margini di eventuali giudizi critici sulla bontà (a livello tecnico) delle due operazioni. Ora se per Nicolussi Caviglia il budget è stato assolutamente ben mirato, la valutazione di Sohm è oggettivamente alta.

Praticamente da top player. Insomma, la Fiorentina non ha badato a spese per un rinforzo che adesso dovrà ripagare tanta fiducia sul campo.