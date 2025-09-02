Il voto al mercato a centrocampo: La Nazione dà 7, ma per Sohm valutazione alta
FirenzeViola.it
La Nazione ha diviso il mercato della Fiorentina per reparto, assegnando a esso un voto. Il giudizio al mercato del centrocampo è 7 dato che racconta degli acquisti di due potenziali titolari. Sohm e Nicolussi Caviglia sono rinforzi che l’allenatore voleva e questo, di fatto, riduce i margini di eventuali giudizi critici sulla bontà (a livello tecnico) delle due operazioni. Ora se per Nicolussi Caviglia il budget è stato assolutamente ben mirato, la valutazione di Sohm è oggettivamente alta.
Praticamente da top player. Insomma, la Fiorentina non ha badato a spese per un rinforzo che adesso dovrà ripagare tanta fiducia sul campo.
Pubblicità
Rassegna stampa
Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passatodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
2 I viola puntano sull’attacco, dal mercato nasce una Fiorentina a trazione anteriore. Alle ambizioni Commisso risponde con i fatti: 60 milioni di passivo viste le tante cessioni a zero
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, il mercato del “no”: nessuna cessione dei big, nessun compromesso, neanche all'ultimo. Segnale chiaro per alzare l’asticella
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com