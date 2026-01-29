L'infermeria viola, CorFio: "Niente di grave per Dodo-Mandragora"

Il Corriere Fiorentino fa il punto sugli acciaccati in casa viola. Da monitorare le condizioni di Dodo e Mandragora, che dopo aver saltato la sfida di Coppa Italia non hanno lavorato con i compagni. Il primo è alle prese con una contusione alla coscia, mentre il centrocampista soffre per una lombalgia. Niente di troppo preoccupante, fanno sapere dal Viola Park, ma visti i chiari di luna è meglio andarci coi piedi di piombo. 