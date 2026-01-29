Nuovi nomi in mediana, Tuttosport: "Seguiti Keita e Karlstrom"
L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle dinamiche di mercato che coinvolgono la Fiorentina. Urgono innesti non solo in difesa, ma anche a centrocampo - si legge - e tra i nomi valutati c'è quello del mediano del Lione Orel Mangala, già seguito in passato.
Il quotidiano svela due nuovi nomi per la mediana dei viola: il primo è il belga Mandela Keita del Parma, dove si è trasferito proprio Hans Nicolussi Caviglia nelle scorse ore. E il secondo profilo inedito monitorato dalla Fiorentina è quello dello svedese dell’Udinese Jesper Karlstrom, il cui contratto con i bianconeri scadrà a giugno (anche se c'è un'opzione per un altro anno).
