Nessun rilancio per Fortini. CorSport: "Rimarrà alla Fiorentina"

Oggi alle 11:18Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che, a proposito di cessioni complicate, Niccolò Fortini va verso la permanenza a Firenze. Paratici e Goretti hanno fissato il prezzo del diciannovenne a 15-20 milioni. Per adesso non sono arrivate offerte nemmeno vicine a quella somma, e il club conta che non ne arrivino da qui al termine delle trattative. Ricordiamo che finora l'unica proposta era arrivata dalla Roma e raggiungeva i 10 milioni di euro senza oltrepassarli. 