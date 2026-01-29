Anche il West Ham su Fortini. Nazione: "Offerti due giocatori"

vedi letture

Secondo l’edizione odierna de La Nazione da qui alla fine del mercato la Fiorentina cercherà un difensore centrale, un centrocampista incontrista e probabilmente un altro esterno se dovesse andare via Niccolò Fortini. A proposito del terzino la sensazione è che stia per succedere qualcosa da un momento all'altro, con la Roma intenzionata a migliorare la proposta da 10 milioni più bonus della scorsa settimana. La palla poi passerà alla Fiorentina che dovrà decidere se privarsi o meno dell'esterno.

Fermo restando che il contratto rimane in scadenza nel 2027 e nuovi confronti potranno avvenire solo dopo il 2 febbraio. Interessate anche Juventus, Napoli e West Ham, club che ricorre molto da qualche ora accostato alla Fiorentina. Ai viola sono stati proposti Walker-Peters e Magassa, giocatori che per ruolo (un esterno duttile e un mediano) possono interessare.