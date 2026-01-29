Kean al lavoro, Tuttosport: "Vuole esserci sabato col Napoli"

Come scrive Tuttosport Moise Kean, tornato nel mirino dell’Al Hilal ma blindato dalla Fiorentina almeno per questa sessione di mercato, sta proseguendo il lavoro personalizzato per cercare di essere disponibile per la sfida al Maradona contro l’unica big cui non ha ancora segnato in carriera. C’è pure l’incognita Piccoli per un risentimento all’adduttore della coscia destra rimediato martedì. In caso di forfait di entrambi, Vanoli dovrà adattare centravanti Gudmundsson o Fabbian a meno di non lanciare il Primavera Braschi. 