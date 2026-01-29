Piccoli resta in dubbio. RepFi "Gud favorito, occhio a Fabbian"
Stamani la Repubblica (ediz. Firenze) prova a ipotizzare lo schieramento offensivo della Fiorentina contro il Napoli. Il primo scenario porta a quanto già visto nel finale della sfida contro il Como, con Gudmundsson centravanti di manovra, Solomon su una fascia e uno tra Harrison e Parisi sull’altra. L’ex Empoli è in netto miglioramento a livello fisico. L’ipotesi più estrema porta a un centrocampista (Fabbian?) schierato da attaccante centrale, ma davvero sarebbe un esperimento nell’esperimento. Infine c’è il giovane centravanti della Primavera Riccardo Braschi.
