Il punto sui gigliati in Nazionale. La Nazione: "I Viola che non si fermano"

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Nella sua edizione odierna, la Nazione si è soffermata sui giocatori viola che hanno ricevuto la chiamata dalle proprie nazionali ma anche sulla sosta, ultimo stop prima prima del rush finale e decisivo della stagione. La Fiorentina infatti, dal 16 novembre, è riuscita a cambiare completamente il volto della classifica. In quel momento infatti la squadra viola si trovava ultima con 5 punti in 11 giornate, per poi riuscire a cambiare rotta e a raccogliere 24 punti nei successivi 19 turni.

Intanto, per quanto riguarda i nazionali, sono solo 6 i giocatori viola ad aver lasciato Firenze. Tra questi c'è Kean, chiamato dall’Italia per la sfida di stasera con l’Irlanda del Nord nelle semifinali play off per le qualificazioni mondiali, con eventuale finale (una tra Bosnia e Galles) il 31 marzo. Ndour e Comuzzo, impegnati con l’Under 21 contro la Macedonia del Nord e, in trasferta, contro la Svezia, in un doppio confronto che vale punti pesanti nellla qualificazione agli Europei. Marin Pongracic che, con la sua Croazia, affronterà un doppio impegno oltreoceano prima la Colombia poi il Brasile. Luis Balbo, invece, col suo Venezuela sarà impegnato nelle amichevoli con Trinidad e Tobago e Uzbekistan. Infine Eman Kospo sarà protagonista con la Bosnia Under 21 nelle qualificazioni continentali con Slovenia e Israele.