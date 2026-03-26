Come sta andando il recupero di Mandragora? Ecco da dove nasce l'infortunio
Rolando Mandragora stringe i denti. Lo scrive il Corriere dello Sport, che ripercorre gli ultimi giorni del calciatore della Fiorentina, out dalla sfida di domenica sera contro l'Inter per un problema al polpaccio: il guaio muscolare si era già presentato la settimana scorsa, motivo per cui Paolo Vanoli aveva scelto di risparmiarlo in Conference League contro il Rakow. Giovedì scorso, in Polonia, Mandragora era stato inserito dall’allenatore al novantunesimo della partita in sostituzione di Fagioli giocando, di fatto, un solo minuto.
Per lui, scrive il Corriere, la sosta arriva nel momento migliore: Mandragora potrà impiegare i prossimi giorni per smaltire gli acciacchi e rimettersi in moto nella speranza di rientrare a pieno regime sabato 4 aprile a Verona. La sua presenza nella metà campo della Fiorentina è stata spesso decisiva in stagione.
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