La catena Dodo-Parisi funziona. La Nazione: "Ecco come ha fatto male all'Inter"

vedi letture

Sulla Nazione è finito ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento, in senso positivo, Fabiano Parisi. Preso poco in considerazione con Pioli, il giovane classe 2000 è stato ripescato dal dimenticatoio da Vanoli, trovando posto sulla corsia sinistra nel ruolo di terzino. La necessità, però, di passare a quattro dietro e il bisogno di trovare esterni offensivi hanno fatto scattare nella testa del tecnico una nuova intuizione: spostare l'Ex Empoli come esterno alto d'attacco a destra. Un vero e proprio rischio, che, alla lunga, però, è stato assolutamente ripagato. Merito dei tanti allenamenti e della tanta forza di volontà che hanno permesso a Parisi di crescere, anche sul fondamentale del piede debole. Proprio questo ha portato al gol di Cremona: tutta la difesa lo aspettavano sul mancino, invece è andato di là spedendo il pallone in rete.

Con questa crescita, ecco che ora la catena con Dodo funziona benissimo, tanto da creare enorme fastidio anche ad avversari di alto livello, come la capolista Inter. Domenica i nerazzurri, infatti, non si aspettavano il brasiliano così dentro il campo. Merito anche del lavoro senza palla di Parisi. Inoltre, adesso, la Fiorentina potrà contare anche sul ritorno di Solomon. Un rientro, però, che non dovrà far paura a Parisi, perché ci sarà spazio per tutti, ma soprattutto per lui, visto che Vanoli non sembra assolutamente intenzionato a fare a meno della sua nuova intuizione.