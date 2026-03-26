Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni dei quotidiani: Kean parte dal 1'
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E' arrivato il giorno di Italia-Irlanda del Nord. Questa sera alle 20.45 al New Balance Arena di Bergamo la nostra nazionale sfiderà i nordirlandesi per la conquista della finale dei playoff in casa di una tra Galles e Bosnia. Queste le probabili formazioni del Ct Gattuso secondo i principali quotidiani:
LA NAZIONE: ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Di Marco, Retegui, Kean.
GAZZETTA DELLO SPORT: ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Di Marco, Retegui, Kean.
CORRIERE DELLO SPORT: ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Di Marco, Retegui, Kean.
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