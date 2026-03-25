In attesa di Gudmundsson. La Gazzetta: "Un talento a singhiozzo"

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Sulle pagine del Corriere dello Sport si è tornati a parlare di Albert Gudmundsson e della continua ricerca dell'esplosione del suo talento. I numeri di quest'anno, in realtà, sarebbero buoni, infatti sono già state superate le 8 reti della scorsa stagione, raddoppiati gli assist, ma soprattutto in campo si vede spesso un atteggiamento positivo da parte del giocatore. Eppure attorno a lui resta una sensazione di attesa continua, quasi come nel “deserto dei tartari”, che lo accompagna fin dal suo arrivo in città. Per questo una delle priorità del finale di stagione viola sarà quella di far emergere definitivamente il suo talento. Lo sa Paolo Vanoli, che ultimamente lo ha sì elogiato, ma allo stesso tempo stimolato a diventare un vero leader. Dal punto di vista tattico, la società viola si aspetta una maggiore incisività senza cambiare troppo l’assetto: partendo da sinistra, Gud dovrà accentrarsi di più e avvicinarsi alla punta, attaccarendo gli spazi, creando superiorità e essendo presente in area. Tutti accorgimenti su cui Gudmundsson potrà lavorare nel corso della sosta, vista la mancata convocazione da parte dell'Islanda.

Per farlo fondamentale sarà il supporto della mezzala, che può alleggerirlo da alcuni compiti difensivi, meno nelle sue caratteristiche. La svolta potrebbe anche incentivata anche grazie al rientro di Manor Solomon, pronto a contendersi con lui il posto sulla fascia sinistra. Arrivato nell’agosto 2024 in prestito e riscattato dal Genoa nel corso dell'estate scorsa per circa 20 milioni complessivi, Albert Gudmundsson rappresenta un investimento significativo anche in prospettiva e un possibile pilastro per il futuro, a meno di offerte molto elevate. Decisive saranno le sue prestazioni nel finale di stagione con la speranza che il numero 10 visto a Genova non resti solo un sogno. In questo, fondamentali saranno l'aiuto della squadra ma anche la ricerca di quelle giocate decisive che l'islandese possiede, ma che finora sono venute fuori solo a tratti. Durante le partite alterna, infatti, momenti in cui sembra scomparire ad altri in cui è determinante, come nel caso dei tiri dal dischetto o in azioni come quella che ha portato al gol di Ndour contro l’Inter. Anche se le prestazioni non sono sempre convincenti, i numeri sono comunque positivi: 9 gol e 6 assist, di cui 5 in Serie A e 4 in Europa, in un totale di 2231 minuti giocati.