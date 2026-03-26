Kean stasera insegue il sogno della vita: tra la presenza della madre e la fiducia di Gattuso

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Ci sarà anche mamma Isabel, stasera, a Bergamo. E Moise ovviamente farà di tutto e di più pur di regalarle una gioia. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che prova a spiegare a parole qualcosa che trascende il significato di tutto. L'importanza di Italia-Irlanda del Nord di stasera, soprattutto per uno come Moise Kean.

Il centravanti della Fiorentina ha un appuntamento con la Storia, il primo spareggio Mondiale contro l’Irlanda del Nord. Non ha ancora giocato né un Mondiale né un Europeo e che proprio per questo è pronto a dare il meglio di sé pur di trascinare i compagni negli Usa. Ci tiene, alla maglia azzurra, e quanto successo in queste ultime settimane sta lì a dimostrarlo. Il riferimento è a quel fastidiosissimo (più del previsto) infortunio alla tibia che mai, però, ne ha messo in dubbio la convocazione. E dire che Gattuso si era preoccupato. Tanto da alzare il telefono, subito dopo la partita di Udine, per sentire in prima persona da Moise quali fossero le sue condizioni. «Io ci sarò», la risposta. Detto, e fatto. Non è e non può essere al 100% ma non per questo (nonostante la fortissima concorrenza di Pio Esposito) il c.t. gli negherà una maglia da titolare. Tingersi di gloria con la maglia azzurra cancellerebbe un’annata tremendamente difficile e tornerebbe a far parlare di lui come uno degli attaccanti più forti in circolazione. Lui lo sa, e stasera davanti a mamma Isabel vuole mostrarlo al mondo.