Chi è il più in forma in casa viola? La Nazione 'dà i numeri': spicca Parisi

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La Nazione sfrutta questa pausa Nazionale per 'dare i numeri' sul momento di forma dei singoli in casa Fiorentina. Una sorta di pagella presente, con cifre che indicano appunto il periodo che stanno vivendo i calciatori: il più in forma è Fabiano Parisi, che si prende 8. Per la Nazione è lui il migliore, l'arrivo di Vanoli gli ha cambiato la prospettiva e ora è diventato imprescindibile.

Bene anche Nicolò Fagioli (7,5), Luca Ranieri (7), Cher Ndour (7), mentre il 6 viene assegnato a Moise Kean, David De Gea e Albert Gudmundsson. Insufficienza lieve per Jack Harrison (5,5), 5 per Giovanni Fabbian e Pietro Comuzzo. Il peggiore in questo momento è Daniele Rugani, 4: pagella difficile, premette la Nazione, visto che si è visto solo nella notte disastrosa di Udine e nel finale di gara con la Cremonese. La sua esperienza fa comodo in allenamento, per giudicarlo in campo l'impressione è che si debba aspettare la prossima stagione (in caso di salvezza dei viola il riscatto è obbligatorio).