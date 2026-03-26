L'Italia sulle spalle di Kean: per lui un rischio calcolato e necessario

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Sulle pagine della Gazzetta dello Sport spazio alla Nazionale impegnata nella sfida dei playoff mondiali contro l'Irlanda del Nord. A proposito dell'Italia, il quotidiano si è soffermato sulla coppia Kean-Retegui, un duo che non va toccato e che dà certezze granitiche a Gattuso, nonostante l'avanzata prorompente di Pio Esposito. Una coppia che nel girone di qualificazione ha segnato ben 9 gol nel girone di qualificazione, ma che, soprattutto, ed è questo che interessa al Ct Gattuso, è più abituata a giocare insieme. Toccherà a loro con la loro forza fisica e la loro esperienza, abbattere il muro nordirlandese.

Per Moise Kean si tratterà di un rischio calcolato visto il rientro avvenuto pochi giorni fa a causa di un infortunio. D'altra parte anche il suo compagno, Mateo Retegui, non gioca una partita ad alta intensità da novembre, essendo impegnato nel campionato saudita (sospeso, inoltre, da due settimane a causa della guerra in Medio Oriente). La presenza di ottime riserve, comunque dovrà essere da stimolo per dare il massimo, anche, perché, secondo quanto detto prima il piano di Gattuso sembra essere oramai delineato: Kean i primi sessanta minuti, Pio Esposito gli ultimi trenta. D’altra parte l’attacco ha sempre risposto presente alle chiamate di Gattuso con 19 in 6 partite, più di 3 di media alla volta. Di questi, 5 sono venuti da Retegui (con 4 assist), 4 da Kean e 3 da Esposito. Un'abbondanza di opzioni che servirà all'Italia visto che, nelle ultime 4 gare, l'Irlanda del Nord ha concesso appena 2 reti.