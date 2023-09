IL PEGGIORE, Sottil male sotto porta. C'è anche un 4

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tra i peggiori nella partita di ieri contro il Frosinone c'è senza dubbio Riccardo Sottil, reo di aver sprecato almeno un paio di occasioni sotto porta. I giornali questa mattina gli assegnano numerose insufficienze.

Nazione: 5. Ancora uno sparo rimasto in canna. Eppure Sottil parte bene e con le gambe veloci contro Oyono, si presenta con una sgassata e sembra ispirato negli uno contro uno. Poi arrivano i soliti errori nell’ultima scelta, quasi mai felice. Ce n’è anche uno davanti al portiere, stavolta sono i tacchetti a fallire perché Sottil scivola. E con lui anche la sufficienza in pagella.

Corriere Fiorentino: 5. Cimabue. Alle solite, fa una cosa (spesso molto bella) e ne sbaglia due, cioè la scelta negli ultimi venti metri. Lì non ne azzecca davvero una, con l'aggravante di cascare davanti al portiere, completamente solo, dopo un'ottima accelerazione.

Gazzetta dello Sport: 5. Per come si crea le occasioni sarebbe da urlo: dribbling e corse. Solo che poi la rifinitura, o peggio, la conclusione sono un flop.

Corriere dello Sport-Stadio: 4. Il modo in cui trascura Gonzalez, solo davanti alla porta per segnare un gol facile, non è solo il manifesto dell’egoismo: è il contrario di come va interpretato il gioco del calcio.

La Repubblica: 5.5. Primo tiro subito in avvio, butta via un contropiede clamoroso non riuscendo né a fare assist né gol. Gli sprint sono ottimi, gli ultimi passaggi horror.

Tuttosport: 5. Scivola sul più bello davanti a Turati.