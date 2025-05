Poesio amaro: "Il bilancio di tre anni di Conference League è negativo"

Sulle pagine del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio commenta l'eliminazione dalla Conference paragonandola alla sconfitta con un'altra squadra di Siviglia nel 2015, con Montella in panchina e in Europa League. "Un destino che si ripete, amarissimo, per una stagione europea che si chiude così, con il rimpianto di aver prima rimesso in discussione la qualificazione per poi vedersela soffiare di mano ai supplementari davanti al proprio pubblico".

La strada per un posto in Europa attraverso il campionato è in salita e resta tanta amarezza, "perché resta la sensazione di essere usciti appena questa Conference ha alzato il livello e si è fatta più probante. Un campanello d’allarme in questo senso che va ad aggiungersi alle due finali perse. Perché alla fine il bilancio di questi tre anni di coppa in casa viola non può essere positivo. Per le energie che si disperdono durante la stagione e soprattutto nello sprint finale quando i punti in campionato pesano di più e ci sarebbe bisogno di allungare per raggiungere piazzamenti importanti. Addio Conference insomma, nella speranza di non rivedersi molto presto. Perché vorrebbe dire magari aver conquistato un posto in Europa League oppure perché, come avvenuto in passato all’Atalanta e quest’anno al Napoli, può non essere del tutto negativo potersi concentrare solo sul campionato. Per uscire da quel guado che la Fiorentina non sembra in grado di oltrepassare".