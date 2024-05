IL PEGGIORE, Nico e Ranieri stanno sotto il 5 in pagella

FirenzeViola.it

Sono tante le insufficienze che piovono sulla testa dei giocatori della Fiorentina dai quotidiani dopo la sconfitta contro l'Olympiacos. Tra tutti, spiccano diversi 4,5 per Nico Gonzalez e Luca Ranieri, entrato nel secondo tempo supplementare e beffato da El Kaabi nel finale. Queste le pagelle dei due peggiori in campo per i quotidiani:

Nico Gonzalez

Gazzetta 4,5

Cor. Fio. 5

Nazione 4,5

Cor. Sport 5

Tuttosport 5

Rep. Fi. 5

Firenzeviola.it 4

Luca Ranieri

Gazzetta 4,5

Cor. Fio. 5

Nazione 4,5

Cor. Sport 4,5

Tuttosport 5

Rep. Fi. 5

Firenzeviola.it 4