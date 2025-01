IL PEGGIORE, Gudmundsson ma anche Colpani: quanti 4,5

FirenzeViola.it

Fioccano i 4 in pagella dai quotidiani per i giocatori della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Monza e trovare un unico peggiore in campo è missione non semplice. I voti che più colpiscono sono però quelli a due dei giocatori più attesi dell'undici iniziale scelto da Palladino, ovvero Colpani e Gudmundsson. L'ex Monza nella sua Brianza fa incetta di 4,5 risultando un fantasma fermato regolarmente dagli avversari, l'islandese si prende anche un 4 pieno in pagella e fallisce totalmente la possibilità di conquistarsi i tifosi viola. Questi i voti nel dettaglio ai due attaccanti:

Albert Gudmundsson

La Gazzetta dello Sport, 4,5

Corriere dello Sport, 4

Tuttosport, 4,5

Corriere Fiorentino, 4,5

La Nazione, 4,5

FirenzeViola.it, 5

Andrea Colpani

La Gazzetta dello Sport, 5

Corriere dello Sport, 4,5

Tuttosport, 5

Corriere Fiorentino, 4,5

La Nazione, 4,5

FirenzeViola.it, 5